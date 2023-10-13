Без голодовок и монодиет: Нутрициолог рассказала, как худеть после 45 лет, не рискуя здоровьем

По словам нутрициолога Вероники Байковой, как только человек переходит порог 45+, уровень половых гормонов у него снижается, что приводит к перераспределению жировых отложений. Как похудеть без голодовок и убойных тренировок, она рассказала "Вечерней Москве".

"Голодные диеты с целью быстрого похудения без физической активности могут усугубить потерю мышечной массы и увеличить риск развития саркопении", — предупредила эксперт.

Она рассказала, что ежедневные прогулки по 10–30 минут помогут улучшить обмен веществ, а несколько силовых тренировок в неделю поддержат мышцы в тонусе и замедлят старение.

Также специалист рассказала, что для поддержания фигуры в норме нужно есть три-четыре раза в день без дополнительных перекусов. Особое внимание необходимо уделить потреблению белка — не менее 0,8 грамма на килограмм веса в сутки. Байкова посоветовала есть больше овощей и сократить потребление сахара.

Нутрициолог предостерегла россиянок от монодиет, например на гречке, кефире и фруктах, а также рассказала, что голодание и другие экстремальные методы похудения лишь усугубляют здоровье.

"Помните, что важно не делать резких движений и не ставить нереальных целей. Создавайте здоровые и устойчивые привычки, которые помогут вам поддерживать свою фигуру и здоровье долгосрочно", — заключила Байкова.