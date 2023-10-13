"Серьёзный сигнал": Врач рассказала, чем опасна беспричинная потеря веса

Беспричинная потеря веса может говорить о тяжёлых болезнях. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Юлия Вереина.

"Снижение массы тела более чем на 5% без тренировок и диет на фоне ухудшения самочувствия — это серьёзный сигнал, требующий внимания. Поэтому при наличии такого симптома следует обратиться за помощью к специалисту", — отметила врач.

По словам медика, вес может таять от метаболических нарушений в организме, например, гипертиреоза, метаболического синдрома и диабета. Также к факторам, влияющим на истощение, могут относиться инфекционные заболевания: ВИЧ/СПИД, туберкулёз и сепсис.

Врач подробнее рассказала про гипертиреоз, то есть повышенную функцию щитовидной железы. По словам Вереиной, при таком нарушении увеличивается энергетический обмен, это и способствует сжиганию жиров. При заболевании может проявиться повышенная тревожность, нарушение сна и учащённое сердцебиение, заметила врач.

Также медик напомнила, что нельзя отметать психические расстройства (анорексия и булимия), при которых отношение человека к еде меняется.