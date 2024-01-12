Забудьте про фотогеничность: Названы главные ошибки, из-за которых вы плохо получаетесь на фото

Плохой свет, задержка дыхания и неправильная поза обычно приводят к тому, что мы плохо получаемся на фотографиях. О частых ошибках рассказала профессиональный фотограф, преподаватель и эксперт по фотопозированию Марина Горбунова.

Эксперт призвала забыть слово "фотогеничность", потому что каждый человек может отлично выйти на фото, вне зависимости от комплекции, внешних данных и опыта позирования. Для процесса съёмки нужно выбрать правильное время суток, ведь в полдень в кадр попадают прямые яркие лучи, а в пасмурную погоду обычно недостаточно света.

"Для того чтобы вы нравились себе на фото, вам нужен мягкий свет, без резких теней. Он станет лучшим другом и помощником на фото", — рассказала главный редактор журнала Grandeur Life Magazine порталу "Страсти".

Эксперт посоветовала не забывать дышать в момент щёлканья затвора, ведь это моментально "замораживает" и выражение лица, и фигуру, причём не в самом лучшем виде.

Фотография может не получиться из-за неправильного расположения конечностей. Если руки прижаты к телу, они выглядят большими, а массивные плечи получаются, если вы развернули корпус, но не довернули бёдра. Кроме того, локти не должны смотреть в камеру, ведь так они сильно увеличивают плечи. А ноги лучше не прятать под стол, диван или кровать, ведь так они выйдут короткими или "отрезанными". Горбунова также призвала не поворачивать колени прямо в кадр, лучше развернуть их немного в бок.