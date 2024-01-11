Рианна разделась до трусов и показала, как сексуально может выглядеть тело мамы двоих детей

Всю беременность Рианна надевала сексуальные наряды и носила красный цвет, максимально привлекая к себе внимание. Она была одной из немногих звёзд, кому "пузатые луки" принесли популярность. Поклонники гордо называли певицу примером, как должна выглядеть женщина в положении.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / savagexfenty

Но даже после вторых родов, потеряв свой огромный беременный живот, Рианна не растеряла сексуальности и уверенности в себе. А также привычки оголяться. Но на этот раз фотосессия в ярко-розовом белье оказалась частью рекламной компании собственного бренда Fenty Beauty.

Певица позирует в дорого выглядящем нижнем белье цвета фуксия. Гордо демонстрирует подтянутую фигуру. Согласитесь, выглядит очень красиво. Особенно в сочетании с ноготками и помадой в тон белья. Стоит также отметить, что в плане веса и внешности женщин знаменитость всегда говорила, что важно любить себя любой. Поэтому коллекции одежды от Рианны не ограничиваются размером М, а включают и другие.