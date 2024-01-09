"Ждём": Блогер Влад Бумага и его девушка Юлия Годунова впервые станут родителями

Белорусский блогер Влад Бумага, также известный как Влад А4, скоро станет отцом. Об этом в одной из социальных сетей сообщила его девушка Юлия Годунова. Возлюбленная звезды опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что она беременна. Также на фото запечатлён и сам блогер.