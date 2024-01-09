"Ждём": Блогер Влад Бумага и его девушка Юлия Годунова впервые станут родителями
Девушка блогера Влада Бумаги Юлия Годунова сообщила о беременности
Влад Бумага и его девушка Юлия Годунова. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliagodunova
Белорусский блогер Влад Бумага, также известный как Влад А4, скоро станет отцом. Об этом в одной из социальных сетей сообщила его девушка Юлия Годунова. Возлюбленная звезды опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что она беременна. Также на фото запечатлён и сам блогер.
"Ждём", — написала Юлия в посте.
Ранее стало известно о беременности известной российской телеведущей, певицы и резидентки Comedy Club Марины Кравец. Она станет мамой во второй раз. Сниматься и выступать артистка в ожидании ребёнка не планирует.