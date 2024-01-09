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9 января, 13:22

"Ждём": Блогер Влад Бумага и его девушка Юлия Годунова впервые станут родителями

Девушка блогера Влада Бумаги Юлия Годунова сообщила о беременности

Влад Бумага и его девушка Юлия Годунова. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliagodunova

Влад Бумага и его девушка Юлия Годунова. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliagodunova

Белорусский блогер Влад Бумага, также известный как Влад А4, скоро станет отцом. Об этом в одной из социальных сетей сообщила его девушка Юлия Годунова. Возлюбленная звезды опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что она беременна. Также на фото запечатлён и сам блогер.

"Ждём", — написала Юлия в посте.

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8 звёзд, которые станут мамами в 2024 году

Ранее стало известно о беременности известной российской телеведущей, певицы и резидентки Comedy Club Марины Кравец. Она станет мамой во второй раз. Сниматься и выступать артистка в ожидании ребёнка не планирует.

Матвей Константинов
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