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21 ноября, 07:01

Резидентка Comedy Club Марина Кравец станет мамой во второй раз

<p>Марине Кравец 39, и она станет мамой во второй раз. Фото ©<a href="https://vk.com/marina_kravets_official?z=photo30942_456240759/photo_feed30942" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vk.com / marina_kravets_official</a></p>

Марине Кравец 39, и она станет мамой во второй раз. Фото © vk.com / marina_kravets_official

Известная российская телеведущая и певица, резидентка Comedy Club Марина Кравец станет мамой во второй раз. По данным Super, она сама объявила о грядущем пополнении на съёмках шоу ТНТ "Лига городов". Звезда отметила, что сниматься и выступать в ожидании ребёнка она не планирует.

39-летняя юмористка уже около десяти лет состоит в браке с продюсером и сценаристом Аркадием Водаховым. В 2020 году они впервые стали родителями: Кравец родила девочку. При этом о первой беременности стало известно уже на поздних сроках. Звезда не спешила откровенничать с коллегами и подписчиками.

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А ранее звезда "Универа" Мария Кожевникова в четвёртый раз стала мамой. У них с бизнесменом Евгением Васильевым уже есть три сына: девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий. В браке они уже десять лет.

Марина Калегина
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