Известная российская телеведущая и певица, резидентка Comedy Club Марина Кравец станет мамой во второй раз. По данным Super, она сама объявила о грядущем пополнении на съёмках шоу ТНТ "Лига городов". Звезда отметила, что сниматься и выступать в ожидании ребёнка она не планирует.

39-летняя юмористка уже около десяти лет состоит в браке с продюсером и сценаристом Аркадием Водаховым. В 2020 году они впервые стали родителями: Кравец родила девочку. При этом о первой беременности стало известно уже на поздних сроках. Звезда не спешила откровенничать с коллегами и подписчиками.