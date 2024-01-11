"У нас родился мальчишка": Скрывавшая беременность Монеточка* ошарашила фанатов новостью о пополнении в семье Монеточка* родила второго ребёнка и показала поклонникам его фото 11 января, 09:36 Певица Монеточка*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Уехавшая из России певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка*, рассказала о рождении второго ребёнка от супруга, саундпродюсера Вити Исаева. Фотографией младенца артистка поделилась в соцсети.

Певица Монеточка с детьми. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / monetochkaliska

"У нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Всё, слава богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность", — отметила Монеточка*.

Фанаты поздравили певицу с пополнением в семье и стали гадать, какое прозвище получит новорождённый, ведь годовалую дочь артистки уже успели окрестить в Сети Копеечкой.

Напомним, российская певица Елизавета Гырдымова* вместе с мужем уехала из России в Литву после начала спецоперации. В августе 2022 года артистка родила первенца — дочь Нину.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Авторы Татьяна Миссуми