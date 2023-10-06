Монеточка* продала квартиру в Москве, с которой решила распрощаться из-за "преследования"

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова*) продала свою квартиру в Басманном районе Москвы за 30 миллионов рублей. Как пишет Mash, новыми владельцами шикарной жилплощади в 60 квадратных метров в доме 1914 года постройки стали 43-летний неназванный режиссёр и его супруга.