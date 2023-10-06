Монеточка* продала квартиру в Москве, с которой решила распрощаться из-за "преследования"
Певица Монеточка* продала свою квартиру в центре Москвы за 30 миллионов рублей
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова*) продала свою квартиру в Басманном районе Москвы за 30 миллионов рублей. Как пишет Mash, новыми владельцами шикарной жилплощади в 60 квадратных метров в доме 1914 года постройки стали 43-летний неназванный режиссёр и его супруга.
Напомним, вышеназванную квартиру Монеточка* купила в январе 2022 года. После начала СВО на Украине она покинула Россию и заняла проукраинскую позицию, а в январе 2023 года артистка пополнила ряды иноагентов. В том же месяце жилплощадь была выставлена на продажу за 30 миллионов рублей. Певица жаловалась, что из-за раскрытия точного адреса она попала под "преследование".
* Признана иностранным агентом.
ТАСС / Сергей Фадеичев