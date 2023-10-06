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6 октября, 07:35

Монеточка* продала квартиру в Москве, с которой решила распрощаться из-за "преследования"

Певица Монеточка* продала свою квартиру в центре Москвы за 30 миллионов рублей

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова*) продала свою квартиру в Басманном районе Москвы за 30 миллионов рублей. Как пишет Mash, новыми владельцами шикарной жилплощади в 60 квадратных метров в доме 1914 года постройки стали 43-летний неназванный режиссёр и его супруга.

Монеточку снова могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента

Монеточку снова могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента

Напомним, вышеназванную квартиру Монеточка* купила в январе 2022 года. После начала СВО на Украине она покинула Россию и заняла проукраинскую позицию, а в январе 2023 года артистка пополнила ряды иноагентов. В том же месяце жилплощадь была выставлена на продажу за 30 миллионов рублей. Певица жаловалась, что из-за раскрытия точного адреса она попала под "преследование".

* Признана иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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