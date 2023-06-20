Монеточку снова могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента
Певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову*) снова могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента — в Басманный районный суд Москвы поступили материалы нового административного дела.
Как уточняет РБК, протокол составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Это статья об отсутствии маркировки иноагентского статуса.
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Напомним, Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ей проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае на артистку составили протокол за отсутствие маркировки иноагента, а в июне оштрафовали на 30 тысяч рублей.
* Признана иностранным агентом.
ТАСС / Артем Геодакян