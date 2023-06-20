Регион

Уведомления отключены

20 июня, 11:00

Монеточку снова могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента

Певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову*) снова могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента — в Басманный районный суд Москвы поступили материалы нового административного дела.

Как уточняет РБК, протокол составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Это статья об отсутствии маркировки иноагентского статуса.

"Ещё один недоартист": В ГД жёстко прошлись по Монеточке после антироссийских выступлений на концерте в Литве

"Ещё один недоартист": В ГД жёстко прошлись по Монеточке после антироссийских выступлений на концерте в Литве

Напомним, Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ей проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае на артистку составили протокол за отсутствие маркировки иноагента, а в июне оштрафовали на 30 тысяч рублей.

* Признана иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Монеточка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров