"Скоро нас будет +1": Жертва "подмосковного Отелло" ждёт четвёртого ребёнка
Маргарита Грачёва сообщила о четвёртой беременности, но не раскрыла пол ребёнка
Маргарита Грачёва. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Маргарита Грачёва, которой бывший муж отрубил обе кисти, рассказала, что ждёт четвёртого ребёнка. Она призналась в соцсети, что беременность стало трудно скрывать, так как живот растёт очень быстро.
Маргарита Грачёва забеременела в четвёртый раз. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margoritka1211
"Скрывать становится всё сложнее, да и самые внимательные начали замечать мои изменившиеся формы. <…> Скоро нас будет +1", — написала Грачёва и разместила видео, на котором показала УЗИ-снимки младенца.
В беседе с kp.ru она рассказала, что новость не стала для них с мужем неожиданностью, так как они планировали завести ещё детей. Грачёва добавила, что чувствует себя хорошо, но пол малыша не знает. По её словам, она попросила врачей не сообщать ей об этом, чтобы только на родах узнать с мужем, кто уже у них появился на свет — девочка или мальчик.
Напомним, дело "подмосковного Отелло" прогремело в 2017 году, когда Дмитрий Грачёв — бывший муж Маргариты — в приступе ревности вывез её в лес и отрубил ей обе кисти. Московские хирурги спасли одну руку женщины, вторую же заменили на протез. Экс-супруг получил 14 лет колонии строгого режима. После этого Маргарита встретила новую любовь и в 2021 году родила третьего сына. Сейчас семья достраивает дом в Ленинградской области и очень хочет туда переехать из съёмной квартиры.