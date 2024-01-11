"Скоро нас будет +1": Жертва "подмосковного Отелло" ждёт четвёртого ребёнка

В беседе с kp.ru она рассказала, что новость не стала для них с мужем неожиданностью, так как они планировали завести ещё детей. Грачёва добавила, что чувствует себя хорошо, но пол малыша не знает. По её словам, она попросила врачей не сообщать ей об этом, чтобы только на родах узнать с мужем, кто уже у них появился на свет — девочка или мальчик.