Жертва "подмосковного Отелло" раскрыла подробности сериала о своей жизни
Сериал по мотивам книги Маргариты Грачёвой "Сама виновата?" выйдет в ноябре
Маргарита Грачёва, на которую в лесу напал муж с топором и сильно покалечил. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margoritka1211 / alenapost
В ноябре состоится премьера сериала по мотивам книги Маргариты Грачёвой, которой муж в 2017 году отрубил обе кисти. В экранизации страшной трагедии о жертве "подмосковного Отелло" сыграют Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова и другие артисты. Режиссёром выступил Сарик Андреасян. Сериал получил название "Сама виновата?".
Грачёва рассказала, что в соцсетях с ней связалась студентка-сценарист школы Андреасяна и предложила написать сценарий по мотивам её книги. Маргарита отметила, что несколько раз ездила на съёмки и присутствовала во время главной сцены, когда в лесу ей отрубали кисти.
"Конечно, мы общались с главными героями: Анной Глаубэ, которая играет меня, и Игорем Царегородцевым (роль Дмитрия Грачёва, который сейчас отбывает срок). А Ольга Кабо пригласила нас с мамой к себе на выступление в театр в Санкт-Петербурге. Для неё это было важно. Она хотела лично познакомиться с прототипами героев", — подчеркнула Грачёва в беседе с kp.ru.
Маргарита добавила, что уже всё переварила, поэтому ей не было тяжело вновь переживать те ужасные события. Однако сцена в лесу выглядит страшно, призналась Грачёва.
Напомним, дело "подмосковного Отелло" прогремело в 2017 году, когда Дмитрий Грачёв — бывший муж Маргариты — в приступе ревности вывез её в лес и отрубил ей обе кисти. Восстановлением конечностей занялись московские хирурги, которые спасли одну из них. Вторую же заменили на протез. Дмитрий получил 14 лет колонии строгого режима. После этого Маргарита встретила новую любовь и в 2021 году родила третьего сына. Сейчас семья активно достраивает дом в Ленинградской области и очень хочет туда переехать из съёмной квартиры.