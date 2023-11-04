Жертва "подмосковного Отелло" раскрыла подробности сериала о своей жизни

В ноябре состоится премьера сериала по мотивам книги Маргариты Грачёвой, которой муж в 2017 году отрубил обе кисти. В экранизации страшной трагедии о жертве "подмосковного Отелло" сыграют Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова и другие артисты. Режиссёром выступил Сарик Андреасян. Сериал получил название "Сама виновата?".

Грачёва рассказала, что в соцсетях с ней связалась студентка-сценарист школы Андреасяна и предложила написать сценарий по мотивам её книги. Маргарита отметила, что несколько раз ездила на съёмки и присутствовала во время главной сцены, когда в лесу ей отрубали кисти.

"Конечно, мы общались с главными героями: Анной Глаубэ, которая играет меня, и Игорем Царегородцевым (роль Дмитрия Грачёва, который сейчас отбывает срок). А Ольга Кабо пригласила нас с мамой к себе на выступление в театр в Санкт-Петербурге. Для неё это было важно. Она хотела лично познакомиться с прототипами героев", — подчеркнула Грачёва в беседе с kp.ru.