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7 марта, 14:08

Стало известно, когда выйдет сериал о жертве "подмосковного Отелло" Маргарите Грачёвой

Сериал о трагедии жертвы "подмосковного Отелло" Маргариты Грачёвой выйдет к началу осени

К началу осени в России планируют выпустить сериал о трагедии Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Об этом рассказал режиссёр Сарик Андреасян.

"Мы уже отсняли, у нас буквально три-четыре дня [назад] был последний съёмочный день. Это сериал. Я надеюсь, что летом – осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа", — заявил он.

Сериал получил название "Без рук". В его съёмках приняли участие Ольга Кабо, Анна Глаубэ, Мария Миронова и другие артисты.

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Как сообщал Лайф, инцидент произошёл в Серпухове в декабре 2017 года. Дмитрий Грачёв в приступе ревности вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Лучшие московские хирурги в течение десяти часов восстанавливали пострадавшей кисть одной руки. Вторую руку спасти не удалось, на её месте установили протез.

Обложка ©

VK / Маргарита Грачёва

Илья Суриков
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