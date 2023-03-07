Стало известно, когда выйдет сериал о жертве "подмосковного Отелло" Маргарите Грачёвой
Сериал о трагедии жертвы "подмосковного Отелло" Маргариты Грачёвой выйдет к началу осени
К началу осени в России планируют выпустить сериал о трагедии Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Об этом рассказал режиссёр Сарик Андреасян.
"Мы уже отсняли, у нас буквально три-четыре дня [назад] был последний съёмочный день. Это сериал. Я надеюсь, что летом – осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа", — заявил он.
Сериал получил название "Без рук". В его съёмках приняли участие Ольга Кабо, Анна Глаубэ, Мария Миронова и другие артисты.
Как сообщал Лайф, инцидент произошёл в Серпухове в декабре 2017 года. Дмитрий Грачёв в приступе ревности вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Лучшие московские хирурги в течение десяти часов восстанавливали пострадавшей кисть одной руки. Вторую руку спасти не удалось, на её месте установили протез.
VK / Маргарита Грачёва