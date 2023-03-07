Стало известно, когда выйдет сериал о жертве "подмосковного Отелло" Маргарите Грачёвой

К началу осени в России планируют выпустить сериал о трагедии Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Об этом рассказал режиссёр Сарик Андреасян.

"Мы уже отсняли, у нас буквально три-четыре дня [назад] был последний съёмочный день. Это сериал. Я надеюсь, что летом – осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа", — заявил он.