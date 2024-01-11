Композитор Паулс признался, что Пугачёва критиковала песню "Миллион алых роз"

В 1983 году в свет вышла песня на музыку народного артиста СССР — композитора Раймонда Паулса — "Миллион алых роз", которую исполнила Алла Пугачёва. Несмотря на успех композиции, самой певице она не нравилась. Паулс рассказал, что исполнительница ругала композитора за "примитивную музыку" и требовала внести изменения.

"Алле песня не понравилась, она ругала меня: "Что ты мне подсунул?" Потом она была очень удивлена, что "Миллион алых роз" пользуется таким успехом, причём не только в Советском Союзе, но и за границей, особенно в Японии — там творилось что-то невообразимое, настолько они любили эту песню. Алла не понимала, что такого в этой песне" — рассказал композитор в беседе с aif.ru.