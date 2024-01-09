"Голос у неё очень противный": Друг Градского раскрыл новые шокирующие факты о Пугачёвой

Писатель Евгений Додолев поделился с журналистами воспоминаниями о своих беседах с певцом Александром Градским, которые он хотел опубликовать в новой книге к 75-летию музыканта. Он вспомнил разговоры с артистом о Примадонне, в ходе которых Градский заявлял, что исполнительница не поёт уже с 1986 года.

"На связках у неё узлы. Она не может петь. У неё диапазон — одна октава. Всё. Она не может ничего спеть и записать. Конечно, я поинтересовался, откуда эти узлы. Ответ был лаконичным: "Это шампанское после концерта". Сказал, что к потере вокала привело "неразумное отношение Пугачёвой к своему аппарату вокальному", — отметил писатель в интервью aif.ru.

По его словам, Градский не верил, что Пугачёва могла потерять голос из-за чрезмерных нагрузок. Музыкант вспоминал, что в год у неё было только 10 концертов во Дворце спорта (у Градского — 100 концертов), тогда как все её съёмки, "где она в окружении безумного количества людей, где ей все хлопают и всё такое, — это было в пяти или шести местах". Проблемы с голосом Примадонны появлялись на первом или втором концерте.

Согласно воспоминаниям Градского, Пугачёва "к себе относилась с уважением" и не пела под фанеру, в отличие от Софии Ротару, которая, как цитирует музыканта Додолев, "всю жизнь под фанеру поёт с семьдесят какого-то там пятого года". Градский "не очень высоко оценивал голос Примадонны". Он, как вспоминает писатель, считал её вокальные данные "противными".

На вопрос о заработках Пугачёвой музыкант отвечал, что исполнительница "мало зарабатывает", тогда как деньги у популярной певицы "в основном от корпоративов". Примечательно, что большие гонорары ей платили нефтяные компании — от 80 до 100 тысяч долларов. Градский признавался, что всё это было у неё, когда рядом находился третий муж Примадонны — Евгений Болдин. Она "доила" мужчин, чтобы находить средства к существованию.

Ранее Лайф писал, что певец и поэт Александр Градский называл отношения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* "бизнес-союзом". Об этом стало известно из воспоминаний журналиста и писателя Евгения Додолева.