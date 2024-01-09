Люди с каким цветом волос гарантированно оказываются долгожителями Оказалось, что в зависимости от оттенка локонов можно предположить, насколько длинной окажется ваша жизнь. Как цвет волос это отражает и какие проблемы со здоровьем сулят разным представителям — разбирался Лайф. 9 января, 16:30 Обложка © Shutterstock

С одной стороны, долгожителями обычно оказываются люди с определёнными физическими особенностями. Но на длину жизни нередко влияет набор определённых черт характера и полезных привычек. С другой стороны, недавно специалисты Школы клинической медицины Кембриджского университета опубликовали исследование в журнале Nature, где установили взаимосвязь цвета волос и продолжительности жизни человека. В эксперименте была рассмотрена ДНК более полумиллиона личностей.

Почему люди со светлыми волосами слабы здоровьем

Почему люди со светлыми волосами не становятся долгожителями. Фото © Shutterstock

Людьми в группе риска, как их назвали учёные, стали светловолосые представители. Но не стоит пугаться. Если вы блондин или блондинка, это ещё не значит, что ваш порог 50 лет. Не исключено, что окажетесь среди долгожителей. Просто шанс это самый маленький среди остальных представителей других цветов. Обосновывается это тем, что у таких людей более чуткий и капризный организм, поддерживать который в идеальности трудно. Слишком чувствительный и уязвимый перед большинством болячек.

Брюнетам больше повезло, но не они главные долгожители

Что такого особенного есть в организме брюнетов? Фото © Shutterstock

Из этого исследования становится понятно, что чем темнее волосы, тем вы более крепки здоровьем. Значит, старость наступит позже и шансы оказаться в числе долгожителей увеличиваются. Именно эту тенденцию показали результаты. Учёные говорят, что у людей с тёмно-русым и чёрным оттенком волос много меланина — тёмного пигмента. Это вещество также встречается в их коже, в сосудистой системе, радужной и сетчатой оболочках глаз. А усиленная защита от ультрафиолета позволяет избегать многих болезней, в том числе снижает риск развития рака кожи.

Дольше всех живут люди с рыжим цветом волос

Как цвет волос влияет на количество лет жизни и кого можно назвать долгожителем. Фото © Shutterstock

Однако чаще всего долгожителями, как показало исследование, стали не брюнеты, а люди с рыжим цветом волос. Ведь они в какой-то мере особенные — это связано с их генетикой. С её помощью рыжики становятся более устойчивыми к определённым заболеваниям. А редкие простуды изнашивают организм меньше.

Однако учёные всё равно повторяют, что по цвету волос нельзя точно выявить, окажетесь ли вы в числе долгожителей или нет. На это в большей мере влияют образ жизни и мышления, привычки и генетика.

Авторы Елизавета Терешкова