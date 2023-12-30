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30 декабря, 08:00

10 кадров, глядя на которые вы почувствуете не только душевную боль, но и физическую

Психолог: "Но фотографии не могут причинять физическую боль!" Фотографии из нашей подборки...

"Мне пришлось сходить в туалет, когда я был в гостях у моего друга, и вот что я нашёл в его ванной", — MaybeMabe1982.

Фото © Reddit / MaybeMabe1982

Фото © Reddit / MaybeMabe1982

"У местной больницы нашествие сверчков..." — SpicyArivataSauce.

Фото © Reddit / SpicyArivataSauce

Фото © Reddit / SpicyArivataSauce

"В водах Южной Кореи был найден осьминог с 32 щупальцами", — SummerTrill.

Фото © Reddit / SummerTrill

Фото © Reddit / SummerTrill

"Я сначала выпил оттуда воду и только потом расколол", — EnigmaEcstacy.

Фото © Reddit / EnigmaEcstacy

Фото © Reddit / EnigmaEcstacy

"Когда надоело быть матерью-одиночкой", — bogmireshellackedU8.

Фото © Reddit / bogmireshellackedU8

Фото © Reddit / bogmireshellackedU8

"Кажется, у меня дома проблема с крысами. Что-то вывалилось из моих шортов, когда я пытался их надеть", — strangehitman22.

Фото © Reddit / strangehitman22

Фото © Reddit / strangehitman22

"Не хотел бы я себе такого соседа", — TettiDewKorti.

Фото © Reddit / TettiDewKorti

Фото © Reddit / TettiDewKorti

"Когда съездил в Турцию на трансплантацию волос", — Glurt.

Фото © Reddit / Glurt

Фото © Reddit / Glurt

"Вот что я увидел сегодня на парковке забегаловки", — jabaker79.

Фото © Reddit / jabaker79

Фото © Reddit / jabaker79

"Моего отца во время работы чуть не затянуло в токарный станок. Остановился только из-за того, что его одежда запуталась", — Standard_Story.

Фото © Reddit / Standard_Story

Фото © Reddit / Standard_Story

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко
10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко
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Reddit / Glurt, EnigmaEcstacy

Сергей Трофимов
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