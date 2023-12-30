10 кадров, глядя на которые вы почувствуете не только душевную боль, но и физическую
Психолог: "Но фотографии не могут причинять физическую боль!" Фотографии из нашей подборки...
"Мне пришлось сходить в туалет, когда я был в гостях у моего друга, и вот что я нашёл в его ванной", — MaybeMabe1982.
Фото © Reddit / MaybeMabe1982
"У местной больницы нашествие сверчков..." — SpicyArivataSauce.
Фото © Reddit / SpicyArivataSauce
"В водах Южной Кореи был найден осьминог с 32 щупальцами", — SummerTrill.
Фото © Reddit / SummerTrill
"Я сначала выпил оттуда воду и только потом расколол", — EnigmaEcstacy.
Фото © Reddit / EnigmaEcstacy
"Когда надоело быть матерью-одиночкой", — bogmireshellackedU8.
Фото © Reddit / bogmireshellackedU8
"Кажется, у меня дома проблема с крысами. Что-то вывалилось из моих шортов, когда я пытался их надеть", — strangehitman22.
Фото © Reddit / strangehitman22
"Не хотел бы я себе такого соседа", — TettiDewKorti.
Фото © Reddit / TettiDewKorti
"Когда съездил в Турцию на трансплантацию волос", — Glurt.
Фото © Reddit / Glurt
"Вот что я увидел сегодня на парковке забегаловки", — jabaker79.
Фото © Reddit / jabaker79
"Моего отца во время работы чуть не затянуло в токарный станок. Остановился только из-за того, что его одежда запуталась", — Standard_Story.
Фото © Reddit / Standard_Story
Reddit / Glurt, EnigmaEcstacy