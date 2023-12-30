Стало известно ещё об одной жертве бывшего бойфренда Волочковой

Экс-бойфренда Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана обвиняют в обмане очередного инвестора. Женщина, работающая в центре сердечно-сосудистой хирургии, в июне 2022 года заключила с кондитером договор о вложении средств в развитие сети. Об этом сообщил телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.