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29 декабря, 23:58

Стало известно ещё об одной жертве бывшего бойфренда Волочковой

"Рен-ТВ": Экс-бойфренд Волочковой Дюран обвиняется в обмане медика на 200 тысяч

Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова. Обложка © t.me / familydessert, Анастасия Волочкова

Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова. Обложка © t.me / familydessert, Анастасия Волочкова

Экс-бойфренда Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана обвиняют в обмане очередного инвестора. Женщина, работающая в центре сердечно-сосудистой хирургии, в июне 2022 года заключила с кондитером договор о вложении средств в развитие сети. Об этом сообщил телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

"Инвестор, работающая в ФГБУ "ФЦССХ им. Суханова", вложила 200 тысяч рублей в бизнес Дюрана, ожидая, что получит проценты от суммы и ежемесячные выплаты", — сообщил собеседник канала, добавив, что обязательства по договору выполнены не были.

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Напомним, в конце сентября стало известно, что кондитер Дмитрий Дюран был задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Сообщалось, что он обманул около 60 человек, инвестировавших в его бизнес, на 100 миллионов рублей. Сама же Волочкова предположила, что её бывшего могли подставить. Позже вскрылось, что Дюран развёл на 600 тысяч рублей фермера и учёного. Ещё одной жертвой оказался бизнесмен из Курска, он "попал" на 250 тысяч. В числе пострадавших оказалась и бывшая жена Стаса Пьехи, потерявшая 200 тысяч рублей.

Лариса Сафронова
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