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3 ноября, 08:37

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой развёл фермера и учёного больше чем на полмиллиона

SHOT: Объявились две новые жертвы звёздного кондитера-мошенника Дюрана

Бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой развёл фермера и учёного на 600 тысяч рублей, сообщает SHOT. География мошенничества звёздного кондитера Дмитрия Дюрана расширяется, на него написали два новых заявления в полицию, новые жертвы — из Орловской области и Башкортостана.

Оказалось, что в апреле 2023 года в кондитерскую компанию Дюрана Family Desert вложился владелец аграрного бизнеса из Орловской области по имени Юрий. Он одолжил кондитеру полмиллиона рублей под 5% годовых. Бывший избранник Волочковой пообещал всё вернуть через год и пропал, перестав выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попала 24-летняя Виктория из Башкортостана. Девушка занимается наукой, работает в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН в Подмосковье. Она отдала Дюрану накопленные 100 тысяч рублей — также под 5% годовых. Её постигла та же участь, что и других жертв звёздного кондитера.

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Напомним, в конце сентября стало известно, что бывший возлюбленный Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран, задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Сообщалось, что он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей. Все они инвестировали деньги в его кондитерский бизнес. В свою очередь сама Волочкова предположила, что её бывшего могли подставить.

Обложка ©

t.me / familydessert, ТАСС / Сергей Виноградов

Марина Калегина
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