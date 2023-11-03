Экс-бойфренд Анастасии Волочковой развёл фермера и учёного больше чем на полмиллиона

Бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой развёл фермера и учёного на 600 тысяч рублей, сообщает SHOT. География мошенничества звёздного кондитера Дмитрия Дюрана расширяется, на него написали два новых заявления в полицию, новые жертвы — из Орловской области и Башкортостана.

Оказалось, что в апреле 2023 года в кондитерскую компанию Дюрана Family Desert вложился владелец аграрного бизнеса из Орловской области по имени Юрий. Он одолжил кондитеру полмиллиона рублей под 5% годовых. Бывший избранник Волочковой пообещал всё вернуть через год и пропал, перестав выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попала 24-летняя Виктория из Башкортостана. Девушка занимается наукой, работает в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН в Подмосковье. Она отдала Дюрану накопленные 100 тысяч рублей — также под 5% годовых. Её постигла та же участь, что и других жертв звёздного кондитера.