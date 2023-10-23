Бывшая жена Пьехи оказалась в числе пострадавших от действий экс-жениха Волочковой

В числе пострадавших от действий звёздного кондитера и бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиняемого в мошенничестве, оказалась экс-супруга певца Стаса Пьехи. Как сообщает SHOT, Наталья потеряла 200 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала, в конце прошлого года 38-летняя модель и диджей Наталья Пьеха вложила 200 тысяч рублей в кондитерский бизнес Дюрана Family Desert. Согласно договору, предприниматель обещал вернуть деньги в течение года и 8% от суммы ежемесячно. Однако ни основной долг, ни проценты Наталья так от Дюрана и не получила. Сейчас экс-жена Пьехи обратилась в правоохранительные органы, чтобы призвать бизнесмена к ответу.

Тем временем помимо Натальи заявление подали ещё пять обманутых инвесторов, общая сумма по новым заявлениям — 4,7 миллиона рублей.