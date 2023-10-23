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23 октября, 15:13

Бывшая жена Пьехи оказалась в числе пострадавших от действий экс-жениха Волочковой

SHOT: От аферы бывшего жениха Волочковой пострадала экс-жена Стаса Пьехи

<p>Кондитер Дмитрий Дюран и экс-жена Пьехи Наталья. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/familydessert/542" target="_blank" rel="noopener noreferrer">familydessert</a> / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / knyaginya </p>

Кондитер Дмитрий Дюран и экс-жена Пьехи Наталья. Обложка © Telegram / familydessert / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / knyaginya

В числе пострадавших от действий звёздного кондитера и бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиняемого в мошенничестве, оказалась экс-супруга певца Стаса Пьехи. Как сообщает SHOT, Наталья потеряла 200 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала, в конце прошлого года 38-летняя модель и диджей Наталья Пьеха вложила 200 тысяч рублей в кондитерский бизнес Дюрана Family Desert. Согласно договору, предприниматель обещал вернуть деньги в течение года и 8% от суммы ежемесячно. Однако ни основной долг, ни проценты Наталья так от Дюрана и не получила. Сейчас экс-жена Пьехи обратилась в правоохранительные органы, чтобы призвать бизнесмена к ответу.

Тем временем помимо Натальи заявление подали ещё пять обманутых инвесторов, общая сумма по новым заявлениям — 4,7 миллиона рублей.

Напомним, в конце сентября стало известно, что бывший возлюбленный Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран, задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Сообщалось, что он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей. Все они инвестировали деньги в его кондитерский бизнес. В свою очередь сама Волочкова предположила, что её бывшего могли подставить.

На бывшего жениха Волочковой за день подали 4 заявления о мошенничестве на 3,2 млн

На бывшего жениха Волочковой за день подали 4 заявления о мошенничестве на 3,2 млн

Наталья Исакова
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