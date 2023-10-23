Бывшая жена Пьехи оказалась в числе пострадавших от действий экс-жениха Волочковой
SHOT: От аферы бывшего жениха Волочковой пострадала экс-жена Стаса Пьехи
Кондитер Дмитрий Дюран и экс-жена Пьехи Наталья. Обложка © Telegram / familydessert / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / knyaginya
В числе пострадавших от действий звёздного кондитера и бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиняемого в мошенничестве, оказалась экс-супруга певца Стаса Пьехи. Как сообщает SHOT, Наталья потеряла 200 тысяч рублей.
По информации телеграм-канала, в конце прошлого года 38-летняя модель и диджей Наталья Пьеха вложила 200 тысяч рублей в кондитерский бизнес Дюрана Family Desert. Согласно договору, предприниматель обещал вернуть деньги в течение года и 8% от суммы ежемесячно. Однако ни основной долг, ни проценты Наталья так от Дюрана и не получила. Сейчас экс-жена Пьехи обратилась в правоохранительные органы, чтобы призвать бизнесмена к ответу.
Тем временем помимо Натальи заявление подали ещё пять обманутых инвесторов, общая сумма по новым заявлениям — 4,7 миллиона рублей.
Напомним, в конце сентября стало известно, что бывший возлюбленный Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран, задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Сообщалось, что он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей. Все они инвестировали деньги в его кондитерский бизнес. В свою очередь сама Волочкова предположила, что её бывшего могли подставить.