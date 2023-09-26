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26 сентября, 16:29

На бывшего жениха Волочковой за день подали 4 заявления о мошенничестве на 3,2 млн

Ещё четыре москвича обвинили в мошенничестве бывшего жениха Волочковой Дюрана

<p>Дмитрий Дюран. Фото предоставлено Лайфу.</p>

Дмитрий Дюран. Фото предоставлено Лайфу.

В деле звёздного кондитера и бывшего ухажёра российской балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана появились новые пострадавшие: ещё четыре человека, согласившихся дать махинатору денег, обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Общая сумма новых претензий к кондитеру — 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил SHOT.

По данным канала, за сегодняшний день в полицию с заявлениями на Дюрана обратились четыре жителя столицы: безработная женщина, бортпроводник, работник ресторанного бизнеса и ведущий инженер в банке. Со всеми ними "великий комбинатор" составил кредитные договоры (3,2 миллиона), по истечению срока которых обязывался возвратить взятое с процентами. Впоследствии он, разумеется, перестал выходить с ними на связь, не говоря уже об исправном возврате средств.

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Напомним, ранее Лайф писал о том, что бывший возлюбленный российской балерины Анастасии Волочковой кондитер Дмитрий Дюран задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Сообщалось, что он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей. Все они инвестировали деньги в его кондитерский бизнес Family Desert. В свою очередь Волочкова предположила, что её бывшего могли подставить.

Юрий Лысенко
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