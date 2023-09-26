На бывшего жениха Волочковой за день подали 4 заявления о мошенничестве на 3,2 млн

В деле звёздного кондитера и бывшего ухажёра российской балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана появились новые пострадавшие: ещё четыре человека, согласившихся дать махинатору денег, обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Общая сумма новых претензий к кондитеру — 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил SHOT.

По данным канала, за сегодняшний день в полицию с заявлениями на Дюрана обратились четыре жителя столицы: безработная женщина, бортпроводник, работник ресторанного бизнеса и ведущий инженер в банке. Со всеми ними "великий комбинатор" составил кредитные договоры (3,2 миллиона), по истечению срока которых обязывался возвратить взятое с процентами. Впоследствии он, разумеется, перестал выходить с ними на связь, не говоря уже об исправном возврате средств.