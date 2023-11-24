Доверчивый бизнесмен из Курска оказался очередной жертвой экс-бойфренда Волочковой
SHOT: Бывший ухажёр Волочковой обманул жителя Курска на 250 тысяч рублей
Вскрылось, что бывший возлюбленный Анастасии Волочковой кинул очередную жертву на деньги. В этом случае кондитер действовал по отработанной схеме. Житель Курска, как и предыдущие потерпевшие, вложил деньги в бизнес, чтобы получать проценты, но прибыли так и не дождался.
Сообщается, что к Дмитрию Дюрану пришёл бизнесмен из Курска, который хотел вложиться в кондитерские Family Desert с целью получать проценты. Однако, отдав 250 тысяч рублей, мужчина остался ни с чем и до сих пор не может вернуть свои деньги, сообщил телеграм-канал SHOT.
Экс-возлюбленному примы грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, в конце сентября стало известно, что бывший возлюбленный Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран, был задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Сообщалось, что он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей. Все они инвестировали деньги в его кондитерский бизнес. Сама же Волочкова предположила, что её бывшего могли подставить. Потом вскрылось, что экс-бойфренд развёл фермера и учёного на 600 тысяч рублей.
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