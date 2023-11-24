Доверчивый бизнесмен из Курска оказался очередной жертвой экс-бойфренда Волочковой

Вскрылось, что бывший возлюбленный Анастасии Волочковой кинул очередную жертву на деньги. В этом случае кондитер действовал по отработанной схеме. Житель Курска, как и предыдущие потерпевшие, вложил деньги в бизнес, чтобы получать проценты, но прибыли так и не дождался.

Сообщается, что к Дмитрию Дюрану пришёл бизнесмен из Курска, который хотел вложиться в кондитерские Family Desert с целью получать проценты. Однако, отдав 250 тысяч рублей, мужчина остался ни с чем и до сих пор не может вернуть свои деньги, сообщил телеграм-канал SHOT.