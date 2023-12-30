"Мать драконов" Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
Эмилию Кларк удостоили ордена Британской империи за благотворительность
Эмилия Кларк. Обложка © Flickr / David Eckelman - Warner Bros. / DC
Правительство Соединённого Королевства опубликовало список лауреатов государственных наград по случаю Нового года. В него вошла актриса Эмилия Кларк, широко известная по роли принцессы Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов".
Исполнительница киноролей стала кавалером ордена Британской империи. Высокого титула "мать драконов" была удостоена за создание благотворительной организации, которая помогает людям с повреждениями головного мозга. Награду Кларк разделила с мамой Дженнифер — соосновательницей фонда.
Помимо актрисы в список вошли ещё свыше 1,2 тысячи человек. Среди них как знаменитости мирового масштаба вроде режиссёра Ридли Скотта или главы оборонной компании BAE Systems Чарльза Вудберна, так и простые британцы, которые отмечены за службу обществу. Самым возрастным лауреатом стала 97-летняя Джилл Гладуэлл. Старушка на протяжении долгого времени поддерживала работу отделения Королевского британского легиона на востоке Англии, помогая ветеранам войн.
А недавно высокой награды был удостоен и российский актёр Владимир Машков. Звезда "Ликвидации" стал обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.