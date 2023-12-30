"Мать драконов" Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Правительство Соединённого Королевства опубликовало список лауреатов государственных наград по случаю Нового года. В него вошла актриса Эмилия Кларк, широко известная по роли принцессы Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов".

Исполнительница киноролей стала кавалером ордена Британской империи. Высокого титула "мать драконов" была удостоена за создание благотворительной организации, которая помогает людям с повреждениями головного мозга. Награду Кларк разделила с мамой Дженнифер — соосновательницей фонда.

Помимо актрисы в список вошли ещё свыше 1,2 тысячи человек. Среди них как знаменитости мирового масштаба вроде режиссёра Ридли Скотта или главы оборонной компании BAE Systems Чарльза Вудберна, так и простые британцы, которые отмечены за службу обществу. Самым возрастным лауреатом стала 97-летняя Джилл Гладуэлл. Старушка на протяжении долгого времени поддерживала работу отделения Королевского британского легиона на востоке Англии, помогая ветеранам войн.