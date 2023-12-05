Путин наградил медалью ордена "Родительская слава" многодетную семью из Уфы

Президент РФ Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей удостоил медали ордена "Родительская слава" многодетную семью из Уфы. Награды удостоены Аль-Сурури Яхья Мохамед и Галия Давлетбаева. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Мама семейства работает воспитателем в детском саду, отец ведёт собственный бизнес в области изготовления кондитерских изделий, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства семьи Башкирии. Папа приучает детей проявлять настойчивость в решении поставленных задач. Нравственное здоровье, уважение и забота друг о друге — главные жизненные ориентиры для семьи Давлетбаевых, отмечается в заявлении.

"Все дети показывают отличные успехи. Старший сын Мохамед является студентом Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева. Сын Сулейман — студент Института международных отношений Казанского федерального университета. Дочери Амаль и Джаннат отлично учатся в Башкирском лицее № 48. Младший сын Юсуф ходит в детский сад", — отметили в пресс-службе.

Галия Салаватовна и Яхья Мохамед воспитывают детей на основе исламского вероисповедания, не забывая приучать их к труду. Они общительны и вежливы, а отношения в семье построены на взаимопонимании, порядочности и уважении друг к другу.