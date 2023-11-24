В Башкирии семья с восемью детьми получила орден "Родительская слава"
В Башкирии наградили орденом "Родительская слава" семью, в которой воспитывается восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.
"Указом президента России Владимира Путина они награждены орденом "Родительская слава". Абдракиповы живут в благоустроенном, уютном доме под Уфой, они создали все условия для проживания и воспитания детей", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
Помимо основной работы на муниципальном предприятии глава семейства Рустам Абдракипов ведёт подсобное хозяйство и занимается строительством — всё на их участке создано и построено своими руками. А его супруга Регина увлекается разведением цветов, вязанием и шитьём. В 2012 году она, кстати, уже была удостоена награды "Материнская слава".
Как подчеркнули в министерстве, семья Абдракиповых является для окружающих настоящим примером, в доме царит прекрасная атмосфера, полная взаимоуважения, сопереживания, чувства ответственности и долга. Несмотря на то что у родителей есть инвалидность по слуху, они смогли не только полностью адаптироваться к жизни, но и создать все условия, необходимые для гармоничного развития детей.
Кстати, следующий год, по указу президента России Владимира Путина, назначен Годом семьи. Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, традиции и семья являются главным богатством нашей страны. При этом такого мнения придерживаются и сами россияне. Как показал опрос ВЦИОМа, большинство жителей считают крепкую семью самой важной ценностью в жизни.