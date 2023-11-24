В Башкирии семья с восемью детьми получила орден "Родительская слава"

В Башкирии наградили орденом "Родительская слава" семью, в которой воспитывается восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

"Указом президента России Владимира Путина они награждены орденом "Родительская слава". Абдракиповы живут в благоустроенном, уютном доме под Уфой, они создали все условия для проживания и воспитания детей", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Помимо основной работы на муниципальном предприятии глава семейства Рустам Абдракипов ведёт подсобное хозяйство и занимается строительством — всё на их участке создано и построено своими руками. А его супруга Регина увлекается разведением цветов, вязанием и шитьём. В 2012 году она, кстати, уже была удостоена награды "Материнская слава".