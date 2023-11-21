Путин наградил лидера Таджикистана орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин вручил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону государственную награду Российской Федерации — орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Это произошло во время встречи глав двух стран в Кремле.

Владимир Путин вручил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону государственную награду Российской Федерации — орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

"Эмомали Рахмон награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Указом Президента России за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Душанбе развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне. Россия является главным торгово-экономическим партнёром Таджикистана.

Стоит отметить, что в этом году исполнилось 30 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.