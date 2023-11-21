Путин наградил лидера Таджикистана орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин вручил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону государственную награду Российской Федерации — орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Это произошло во время встречи глав двух стран в Кремле.
Владимир Путин вручил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону государственную награду Российской Федерации — орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Видео © t.me / "Кремль. Новости"
"Эмомали Рахмон награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Указом Президента России за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Душанбе развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне. Россия является главным торгово-экономическим партнёром Таджикистана.
Стоит отметить, что в этом году исполнилось 30 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.
Напомним, сегодня в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Их главные темы — дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе.
ТАСС / Михаил Метцель