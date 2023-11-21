Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 11:28

Путин побеседует с лидером Таджикистана "с глазу на глаз" за неформальным ужином

Путин проведёт неформальную беседу с президентом Таджикистана Рахмоном 21 ноября

Президент России Владимир Путин рассказал о запланированной неформальной встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая состоится после официальных переговоров в широком составе сегодня, 21 ноября. Встреча глав государств проходит в Кремле.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

"У нас будут ещё сейчас вот переговоры, здесь вот мы поговорим в узком составе, потом в широком составе. И вечером будет возможность с глазу на глаз побеседовать за неформальным ужином. У нас большая программа на сегодня", — сказал Путин.

Путин вручит Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин вручит Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Напомним, ранее в Кремле начались переговоры Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Ян Поланин
  • Новости
  • Путин
  • Таджикистан
  • Эмомали Рахмон
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров