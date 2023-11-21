Путин побеседует с лидером Таджикистана "с глазу на глаз" за неформальным ужином

Президент России Владимир Путин рассказал о запланированной неформальной встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая состоится после официальных переговоров в широком составе сегодня, 21 ноября. Встреча глав государств проходит в Кремле.

"У нас будут ещё сейчас вот переговоры, здесь вот мы поговорим в узком составе, потом в широком составе. И вечером будет возможность с глазу на глаз побеседовать за неформальным ужином. У нас большая программа на сегодня", — сказал Путин.