Путин побеседует с лидером Таджикистана "с глазу на глаз" за неформальным ужином
Путин проведёт неформальную беседу с президентом Таджикистана Рахмоном 21 ноября
Президент России Владимир Путин рассказал о запланированной неформальной встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая состоится после официальных переговоров в широком составе сегодня, 21 ноября. Встреча глав государств проходит в Кремле.
Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"
"У нас будут ещё сейчас вот переговоры, здесь вот мы поговорим в узком составе, потом в широком составе. И вечером будет возможность с глазу на глаз побеседовать за неформальным ужином. У нас большая программа на сегодня", — сказал Путин.
Напомним, ранее в Кремле начались переговоры Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе.
ТАСС / Михаил Метцель