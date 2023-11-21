В Кремле начались переговоры Путина с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В начале встречи глава российского государства подчеркнул, что отношения между странами находятся на высоком уровне, Москва является основным торговым партнёром Душанбе.

"Я упомянул про торговый оборот, существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана. Прежде всего, рост сельскохозяйственной продукции составил 67%", — отметил Путин.

Напомним, что главы государств в ходе встречи в Москве обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Владимир Путин также вручит Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.