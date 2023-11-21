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21 ноября, 10:42

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В начале встречи глава российского государства подчеркнул, что отношения между странами находятся на высоком уровне, Москва является основным торговым партнёром Душанбе.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

"Я упомянул про торговый оборот, существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана. Прежде всего, рост сельскохозяйственной продукции составил 67%", — отметил Путин.

Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Напомним, что главы государств в ходе встречи в Москве обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Владимир Путин также вручит Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Обложка ©

Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Александр Юнашев
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