Путин вручит Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин вручит президенту Таджикистана Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени в рамках его визита в Москву сегодня, 21 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.