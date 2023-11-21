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21 ноября, 09:36

Путин вручит Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин вручит президенту Таджикистана Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени в рамках его визита в Москву сегодня, 21 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоится беседа с президентом Рахмоном в узком составе, затем российско-таджикистанские переговоры. Они будут в формате рабочего завтрака. Президент Путин наградит президента Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени", — отметил представитель Кремля.

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Ранее Путин и Рахмон встречались в Бишкеке в октябре. А накануне в Кремле анонсировали встречу президента РФ с лидером Таджикистана, она состоится 21 ноября. Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александр Юнашев
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