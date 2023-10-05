Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона, которому 5 октября исполнился 71 год. Он также отметил его личный вклад в укрепление партнёрства между двумя странами и наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

"Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", — сказано в телеграмме Путина, которую опубликовала пресс-служба президента Таджикистана.

Путин указал, что он будет рад продолжить конструктивный диалог и тесную совместную работу по вопросам российско-таджикистанских отношений. По словам российского лидера, за много лет на посту президента Таджикистана Рахмон снискал уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом. Также Путин отметил, что Таджикистан под руководством Рахмона движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах.