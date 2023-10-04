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4 октября, 19:56

Путин дал положительную оценку развитию отношений России и Абхазии

<p>Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и российский лидер Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев</p>

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и российский лидер Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией дал положительную оценку развитию отношений двух государств. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество осуществляется по многим направлениям.

"Хотел бы отметить, что у нас в целом ситуация развивается хорошо. У нас рост товарооборота за прошлый год — 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям, больше 200 предприятий совместных работают", — подчеркнул Путин и добавил, что также развиваются мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России.

Путин также напомнил, что в образовательном центре "Сириус", где проходила встреча лидеров, также обучаются и ученики из Абхазии. В этой связи президент поинтересовался у коллеги, доволен ли он организацией образовательного процесса.

"Я встречался с теми ребятами, кто учится в этом центре, это, конечно, здорово. Я сам из семьи советских педагогов. То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности, — это, конечно, капитал в будущее, который в обязательном порядке даст ощутимый результат", — признался Бжания.

Российский лидер согласился с высокой оценкой коллеги и выразил уверенность, что сотрудничество между странами по различным направлениям будет продолжено.

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Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Перед началом разговора российский лидер ещё раз поздравил Абхазию с прошедшим Днём независимости республики и 30-летием её победы в войне с Грузией в 1992–1993 годах. Глава государства выразил добрые пожелания лидеру страны, а также всему абхазскому народу.

Оксана Попова
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