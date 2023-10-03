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3 октября, 10:08

"Вместе с вами до конца": Президент Абхазии заявил, что поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Президент Абхазии Бжания заявил о всемерной поддержке России в СВО

<p>Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64401/photos/64754" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © Кremlin.ru

Абхазия выражает всемерную поддержку России в её специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление сделал президент республики Аслан Бжания на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Не могу не сказать об этом — всемерная поддержка, исходя из наших возможностей, той СВО, которая проводится на Украине, мы это подчеркнули", — сказал Бжания.

Комментируя недавний инцидент в канадском парламенте, где чествовали нациста, Бжания отметил, что на сегодняшний день всем должно быть "предельно ясно", с кем РФ имеет дело, поэтому в данном вопросе Москва может быть уверена, что "мы вместе с вами и до конца".

Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днём независимости республики

Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днём независимости республики

Ранее Лайф сообщал, что в Абхазии допустили возможность вступления в Союзное государство. При этом секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба отметил, что необходимо идти к установлению отношений с Белоруссией. Напомним, Минск так и не признаёт суверенитет Абхазии.

Наталья Исакова
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