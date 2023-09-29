Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днём независимости республики и 30-летием её победы в войне с Грузией в 1992–1993 годах.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия — Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял законное право на свободную, мирную жизнь", — приводит слова Путина пресс-служба абхазского лидера.

Российский лидер добавил, что отношения между государствами развиваются в духе союзничества и партнёрства, а также выразил уверенность, что укрепление двусторонних связей отвечает общим интересам. Путин также отметил, что РФ планирует и дальше содействовать властям и народу республики в решении социально-экономических задач и в вопросе национальной безопасности. Бжании президент РФ пожелал здоровья и успехов, а гражданам Абхазии — мира и процветания.