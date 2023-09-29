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29 сентября, 17:47

Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днём независимости республики

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днём независимости республики и 30-летием её победы в войне с Грузией в 1992–1993 годах.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия — Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял законное право на свободную, мирную жизнь", — приводит слова Путина пресс-служба абхазского лидера.

Российский лидер добавил, что отношения между государствами развиваются в духе союзничества и партнёрства, а также выразил уверенность, что укрепление двусторонних связей отвечает общим интересам. Путин также отметил, что РФ планирует и дальше содействовать властям и народу республики в решении социально-экономических задач и в вопросе национальной безопасности. Бжании президент РФ пожелал здоровья и успехов, а гражданам Абхазии — мира и процветания.

Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с 15-летием независимости республик

Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с 15-летием независимости республик

Ранее Бжания поблагодарил Путина за неизменную и безоговорочную поддержку Абхазии. С речью он выступил на собрании по случаю 15-летия признания независимости Абхазии Россией.

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ТАСС / Алексей Никольский

Никита Осипов
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