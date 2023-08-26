Бжания поблагодарил Путина за неизменную и безоговорочную поддержку Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь республике как до её признания, так и после. С речью он выступил на торжественном собрании по поводу 15-летия признания независимости Абхазии Россией.

"Всенародную благодарность я хочу выразить президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за его неизменную и безоговорочную поддержку и до, и после признания независимости. Мы знаем, насколько сложно было это делать до 26 августа 2008 года, и мы знаем о его огромной роли в том, чтобы этот день стал особой датой в истории наших стран", — сказал абхазский президент.

Бжания подчеркнул глубочайшую признательность народа республики Дмитрию Медведеву за принятое им непростое и отважное решение признать независимость республики в августе 2008 года. Он добавил, что его слова являются не личным мнением, а общим настроем всех абхазцев.

Торжество проходило в правительстве республики в присутствии членов правительства и депутатов абхазского парламента. Также присутствовали представители посольств России, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, делегации Совета Федерации и Госдумы РФ, Южной Осетии, ветеранов грузино-абхазского конфликта, общественные деятели и другие.

Утром в Абхазии прошла церемония возложения цветов к памятнику погибших в парке Славы в Сухуме, а также к мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинбы в селе Нижняя Эшера и к могиле второго президента Сергея Багапша в Джгерде. К вечеру на сухумской набережной открыли фотовыставку "15-летие признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией", а перед Абхазским драмтеатром стартовал фестиваль "Хибла Герзмава приглашает".

В ночь на 8 августа 2008 армия Грузии обстреляла из "Градов" Южную Осетию, после чего атаковала столицу — Цхинвал, частично её разрушив. Российская Федерация приняла решение ввести вооружённые силы в республику для защиты её жителей и после пяти дней боёв заставила грузинских военных покинуть регион. 26 августа РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.