Регион

Уведомления отключены

26 августа, 08:00

Медведев рассказал, как принимались решения по принуждению Грузии к миру в 2008 году

Медведев: В 2008 году не было альтернативы военному ответу на агрессию Грузии

В августе 2008 года в руководстве России не проводилось специальных консультаций касательно агрессии Грузии в отношении Южной Осетии. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который на тот момент находился в должности президента России.

По словам политика, тогда нельзя было медлить. Медведев отметил, что не было никакой альтернативы военному ответу.

"Другого варианта ответа в этот период уже не осталось. Я имею в виду военный ответ", — заявил он в интервью ТАСС.

Зампред СБ указал, что в результате нападения грузинской стороны на Южную Осетию жертвами стали сотни людей. По его словам, между агрессией Грузии и решением Москвы об операции прошло буквально несколько часов. Медведев считает, что при промедлении последствия могли быть другими и конфликт мог затянуться.

Медведев предрёк Зеленскому "незавидную судьбу" Саакашвили

Медведев предрёк Зеленскому "незавидную судьбу" Саакашвили

Напомним, 8 августа было ровно 15 лет, как грузинские войска атаковали Цхинвал, после чего на территорию республики вошли ВС России, защитив мирное население. Ранее действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в войне 2008 года Михаила Саакашвили, который тогда был президентом страны. Глава правительства припомнил бывшему лидеру позор с жеванием галстука.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Илья Суриков
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Грузия
  • Южная Осетия
  • Абхазия
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров