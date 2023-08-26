Медведев рассказал, как принимались решения по принуждению Грузии к миру в 2008 году
Медведев: В 2008 году не было альтернативы военному ответу на агрессию Грузии
В августе 2008 года в руководстве России не проводилось специальных консультаций касательно агрессии Грузии в отношении Южной Осетии. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который на тот момент находился в должности президента России.
По словам политика, тогда нельзя было медлить. Медведев отметил, что не было никакой альтернативы военному ответу.
"Другого варианта ответа в этот период уже не осталось. Я имею в виду военный ответ", — заявил он в интервью ТАСС.
Зампред СБ указал, что в результате нападения грузинской стороны на Южную Осетию жертвами стали сотни людей. По его словам, между агрессией Грузии и решением Москвы об операции прошло буквально несколько часов. Медведев считает, что при промедлении последствия могли быть другими и конфликт мог затянуться.
Напомним, 8 августа было ровно 15 лет, как грузинские войска атаковали Цхинвал, после чего на территорию республики вошли ВС России, защитив мирное население. Ранее действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в войне 2008 года Михаила Саакашвили, который тогда был президентом страны. Глава правительства припомнил бывшему лидеру позор с жеванием галстука.
ТАСС / Шарифулин Валерий