Медведев рассказал, как принимались решения по принуждению Грузии к миру в 2008 году

В августе 2008 года в руководстве России не проводилось специальных консультаций касательно агрессии Грузии в отношении Южной Осетии. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который на тот момент находился в должности президента России.

По словам политика, тогда нельзя было медлить. Медведев отметил, что не было никакой альтернативы военному ответу.

"Другого варианта ответа в этот период уже не осталось. Я имею в виду военный ответ", — заявил он в интервью ТАСС.

Зампред СБ указал, что в результате нападения грузинской стороны на Южную Осетию жертвами стали сотни людей. По его словам, между агрессией Грузии и решением Москвы об операции прошло буквально несколько часов. Медведев считает, что при промедлении последствия могли быть другими и конфликт мог затянуться.