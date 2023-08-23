Президента Украины Владимира Зеленского ждёт судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях и в итоге тот оказался в тюрьме. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в статье для газеты aif.ru "Невыученные уроки", посвящённой событиям 2008 года.

"Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику (Владимиру Зеленскому. — Прим. Лайфа) уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси (Михаилу Саакашвили. — Прим. Лайфа)", — заявил политик.

Помимо этого, политический деятель выразил уверенность в том, что если бы не безответственность и преступное поведение Саакашвили и сторонников, то боевых столкновений в августе 2008 года удалось бы избежать.

"Ничтожество и болтун, он оказался для Запада идеальной "перчаткой", в которой, не оставляя следов собственных пальцев, можно безнаказанно творить любые гнусности", – подчеркнул Медведев.