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22 августа, 23:08

Медведев предрёк Зеленскому "незавидную судьбу" Саакашвили

Медведев заявил, что Зеленского ждёт судьба экс-президента Грузии Саакашвили

Президента Украины Владимира Зеленского ждёт судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях и в итоге тот оказался в тюрьме. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в статье для газеты aif.ru "Невыученные уроки", посвящённой событиям 2008 года.

"Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику (Владимиру Зеленскому. — Прим. Лайфа) уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси (Михаилу Саакашвили. — Прим. Лайфа)", заявил политик.

Помимо этого, политический деятель выразил уверенность в том, что если бы не безответственность и преступное поведение Саакашвили и сторонников, то боевых столкновений в августе 2008 года удалось бы избежать.

"Ничтожество и болтун, он оказался для Запада идеальной "перчаткой", в которой, не оставляя следов собственных пальцев, можно безнаказанно творить любые гнусности", – подчеркнул Медведев.

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Ранее Медведев, в годовщину конфликта в Южной Осетии заявил, что власти США снова, как и в августе 2008 года, чужими руками ведут преступную войну против России, пытаясь стереть нашу страну с лица земли.

Обложка ©

t.me/ Zelenskiy / Official

Кузьма Спирин
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