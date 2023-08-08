Медведев указал на сходство событий на Украине и в Южной Осетии в 15-ю годовщину конфликта

Власть США снова, как и в августе 2008 года, чужими руками ведёт преступную войну против России, пытаясь стереть нашу страну с лица земли. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев в годовщину конфликта в Южной Осетии.

Он напомнил, что ровно 15 лет назад Россия "решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жёсткий отпор агрессору".

"США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли", — написал Медведев в своём телеграм-канале.