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8 августа, 06:30

Медведев указал на сходство событий на Украине и в Южной Осетии в 15-ю годовщину конфликта

Дмитрий Медведев: США и их вассалы, как и в августе 2008-го, воюют с Россией чужими руками

Власть США снова, как и в августе 2008 года, чужими руками ведёт преступную войну против России, пытаясь стереть нашу страну с лица земли. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев в годовщину конфликта в Южной Осетии.

Он напомнил, что ровно 15 лет назад Россия "решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жёсткий отпор агрессору".

"США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли",  написал Медведев в своём телеграм-канале.

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Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвала. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. К конфликту на стороне Южной Осетии также официально присоединилась Абхазия. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республик.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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