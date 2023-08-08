Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что между войной в закавказской республике 2008 года, годовщина начала которой отмечается сегодня, и конфликтом на Украине есть много общего.

"8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию. Россия защитила мирных граждан. С самого начала правления режим Саакашвили был подчёркнуто русофобским. Его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. То же самое, что было потом и на Украине", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик напомнил, что судьба бывшего президента Грузии оказалась незавидной: его бросил Запад, осудили на родине и депортировали с Украины, лишив гражданства. Сейчас Саакашвили отбывает наказание за свои преступные деяния. И эта история повторяется.

Володин указал на усталость Запада от Зеленского и его "ненасытного" режима, а неблагодарность украинского лидера "стала доминантой европейской политики". Так, о ней открыто говорят официальные лица и в Великобритании, и даже в Польше.