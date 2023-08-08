Володин в годовщину конфликта в Южной Осетии предрёк Зеленскому судьбу Саакашвили
Спикер Госдумы Володин предрёк Зеленскому повторение судьбы Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что между войной в закавказской республике 2008 года, годовщина начала которой отмечается сегодня, и конфликтом на Украине есть много общего.
"8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию. Россия защитила мирных граждан. С самого начала правления режим Саакашвили был подчёркнуто русофобским. Его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. То же самое, что было потом и на Украине", — написал он в своём телеграм-канале.
Политик напомнил, что судьба бывшего президента Грузии оказалась незавидной: его бросил Запад, осудили на родине и депортировали с Украины, лишив гражданства. Сейчас Саакашвили отбывает наказание за свои преступные деяния. И эта история повторяется.
Володин указал на усталость Запада от Зеленского и его "ненасытного" режима, а неблагодарность украинского лидера "стала доминантой европейской политики". Так, о ней открыто говорят официальные лица и в Великобритании, и даже в Польше.
"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются... Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключённый в тюрьме. То же самое ждёт Зеленского", — подытожил Володин.
Напомним, Михаил Саакашвили был арестован после возвращения в Грузию в 2021 году. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. В заключении он не раз жаловался на своё самочувствие. Утверждается даже, что в организме политика нашли тяжёлые металлы и мышьяк. В знак протеста против, как считает знаменитый арестант, незаконного ареста, он объявил голодовку, попал в клинику и на данный момент сильно похудел. В связи с этим Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили, но в Тбилиси отказались от консультаций с главой дипмиссии.
Mindaugas Kulbis / AP / TASS