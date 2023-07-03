Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили
Зеленский распорядился дать послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский направил в МИД страны поручение вызвать посла Грузии и уведомить его о предписании, согласно которому дипломат должен в течение 48 часов отбыть из страны для консультации со своим правительством. Тема консультации — судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", — сказано в телеграм-канале лидера Незалежной.
В своей публикации Зеленский в очередной раз призвал передать Саакашвили Украине. Глава государства аргументировал своё требование тем, что бывший президент Грузии является украинским гражданином, поэтому и лечиться должен в Незалежной.
Напомним, Михаил Саакашвили был арестован осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине бывшего президента обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, Саакашвили неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. 3 июля бывший президент Грузии предстал перед судом, шокировав всех степенью истощения.