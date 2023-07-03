Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский направил в МИД страны поручение вызвать посла Грузии и уведомить его о предписании, согласно которому дипломат должен в течение 48 часов отбыть из страны для консультации со своим правительством. Тема консультации — судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", — сказано в телеграм-канале лидера Незалежной.