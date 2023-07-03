Истощённый Саакашвили шокировал суд, раздевшись перед камерой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в режиме видеосвязи поприсутствовал на заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне им протеста в ноябре 2007 года. На опубликованных изданием Mtavari кадрах видно, что политик похудел буквально до неузнаваемости.