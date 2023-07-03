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3 июля, 12:41

Истощённый Саакашвили шокировал суд, раздевшись перед камерой

Сильно похудевший Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники

<p>Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Обложка © <a href="https://mtavari.tv/news/128817-mikheil-saakashvili-sasamartlo-protsess" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mtavari</a></p>

Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Обложка © Mtavari

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в режиме видеосвязи поприсутствовал на заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне им протеста в ноябре 2007 года. На опубликованных изданием Mtavari кадрах видно, что политик похудел буквально до неузнаваемости.

Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Фото © Mtavari

Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Фото © Mtavari

Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Фото © Mtavari

Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Фото © Mtavari

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Напомним, Михаил Саакашвили был арестован осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине бывшего президента обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Уже будучи под стражей, он неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. Анализы показали наличие в организме Саакашвили тяжёлых металлов и мышьяка. По словам матери Гиули Аласания, вес экс-главы государства достиг критической отметки. Недавно президент республики Саломе Зурабишвили предложила смягчить наказание для Саакашвили.

Матвей Константинов
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