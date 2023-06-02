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2 июня, 07:50

Родившая от Саакашвили нардеп назвала ребёнка "украинским продолжением" отца

<p>Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mikheil Saakashvili</p>

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mikheil Saakashvili

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая родила первенца от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, посвятила пост материнству. Она назвала ребёнка "украинским продолжением" его отца.

"Мой ребёнок — это моя любовь. Для отца наш ребёнок — это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", — написала Ясько в соцсетях.

Она добавила, что никогда не могла представить, что рядом в такие важные моменты не будет отца ребёнка. Пол малыша нардеп не раскрыла, а также не уточнила, когда именно она родила.

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Напомним, ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребёнка от Михаила Саакашвили, который находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Экс-президента обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его организме нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.

Александра Вишнякова
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