Родившая от Саакашвили нардеп назвала ребёнка "украинским продолжением" отца
Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mikheil Saakashvili
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая родила первенца от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, посвятила пост материнству. Она назвала ребёнка "украинским продолжением" его отца.
"Мой ребёнок — это моя любовь. Для отца наш ребёнок — это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", — написала Ясько в соцсетях.
Она добавила, что никогда не могла представить, что рядом в такие важные моменты не будет отца ребёнка. Пол малыша нардеп не раскрыла, а также не уточнила, когда именно она родила.
Напомним, ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребёнка от Михаила Саакашвили, который находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Экс-президента обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его организме нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.