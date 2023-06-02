Родившая от Саакашвили нардеп назвала ребёнка "украинским продолжением" отца

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая родила первенца от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, посвятила пост материнству. Она назвала ребёнка "украинским продолжением" его отца.

"Мой ребёнок — это моя любовь. Для отца наш ребёнок — это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", — написала Ясько в соцсетях.