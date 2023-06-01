Избранница Саакашвили из украинского парламента родила от него первенца
СМИ: Депутат Рады Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили
Лиза Ясько с Михаилом Саакашвили.Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lisa Yasko
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребёнка от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщило украинское издание "Таблоид". Сам отец в настоящее время находится в тюрьме на родине.
"Первого июня — в День защиты детей — 32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой. Отцом её первенца является бывший президент Грузии, 55-летний Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме", — говорится в сообщении.
Издание приводит цитату 32-летней Ясько в соцсетях, где она называет новорождённого "украинским продолжением" Саакашвили, упоминая, что тот мечтал об этом, "гордясь своим паспортом гражданина Украины".
Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его организме нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.