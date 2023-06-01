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1 июня, 19:28

Избранница Саакашвили из украинского парламента родила от него первенца

СМИ: Депутат Рады Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили

<p>Лиза Ясько с Михаилом Саакашвили.Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lisa Yasko</p>

Лиза Ясько с Михаилом Саакашвили.Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lisa Yasko

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребёнка от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщило украинское издание "Таблоид". Сам отец в настоящее время находится в тюрьме на родине.

"Первого июня — в День защиты детей — 32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой. Отцом её первенца является бывший президент Грузии, 55-летний Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме", — говорится в сообщении.

Издание приводит цитату 32-летней Ясько в соцсетях, где она называет новорождённого "украинским продолжением" Саакашвили, упоминая, что тот мечтал об этом, "гордясь своим паспортом гражданина Украины".

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Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его организме нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.

Арина Родионова
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