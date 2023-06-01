Избранница Саакашвили из украинского парламента родила от него первенца

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребёнка от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщило украинское издание "Таблоид". Сам отец в настоящее время находится в тюрьме на родине.

"Первого июня — в День защиты детей — 32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой. Отцом её первенца является бывший президент Грузии, 55-летний Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме", — говорится в сообщении.