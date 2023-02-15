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15 февраля, 16:18
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Украинские СМИ узнали, почему девушка – депутат Рады бросила Саакашвили

<p>Лиза Ясько с Михаилом Саакашвили. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SaakashviliMikheil</p>

Лиза Ясько с Михаилом Саакашвили. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SaakashviliMikheil

Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько рассталась с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, когда узнала, что всё его имущество оформлено на мать. Об этом пишет "Страна.ua".

Пара скрывала отношения до осени 2020 года, пока Саакашвили в соцсетях не признался в любви к Ясько. Когда политика арестовали в Тбилиси, украинка "заметно поубавила свой пыл", хотя успела записать пару видеообращений в его поддержку. Теперь Ясько совсем перестала вспоминать своего грузина и уже год как не навещает его в тюрьме.

"Отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать", отмечается в статье со ссылкой на источник из окружения экс-президента.

Сейчас Саакашвили страдает от одиночества, Лиза больше не вспоминает о нём — "не прилетает, никак не поддерживает с ним связь", подчёркивает издание.

Грузинский суд отказал экс-президенту Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Грузинский суд отказал экс-президенту Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его организме нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.

Татьяна Миссуми
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