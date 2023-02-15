Украинские СМИ узнали, почему девушка – депутат Рады бросила Саакашвили

Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько рассталась с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, когда узнала, что всё его имущество оформлено на мать. Об этом пишет "Страна.ua".

Пара скрывала отношения до осени 2020 года, пока Саакашвили в соцсетях не признался в любви к Ясько. Когда политика арестовали в Тбилиси, украинка "заметно поубавила свой пыл", хотя успела записать пару видеообращений в его поддержку. Теперь Ясько совсем перестала вспоминать своего грузина и уже год как не навещает его в тюрьме.

"Отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать", — отмечается в статье со ссылкой на источник из окружения экс-президента.