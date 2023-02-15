Украинские СМИ узнали, почему девушка – депутат Рады бросила Саакашвили
Лиза Ясько с Михаилом Саакашвили. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SaakashviliMikheil
Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько рассталась с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, когда узнала, что всё его имущество оформлено на мать. Об этом пишет "Страна.ua".
Пара скрывала отношения до осени 2020 года, пока Саакашвили в соцсетях не признался в любви к Ясько. Когда политика арестовали в Тбилиси, украинка "заметно поубавила свой пыл", хотя успела записать пару видеообращений в его поддержку. Теперь Ясько совсем перестала вспоминать своего грузина и уже год как не навещает его в тюрьме.
"Отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать", — отмечается в статье со ссылкой на источник из окружения экс-президента.
Сейчас Саакашвили страдает от одиночества, Лиза больше не вспоминает о нём — "не прилетает, никак не поддерживает с ним связь", подчёркивает издание.
Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его организме нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.