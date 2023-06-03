Президент Грузии предложила смягчить наказание Саакашвили ради вступления в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила "смягчить ситуацию" и изменить наказание экс-главе страны Михаилу Саакашвили, который в данный момент находится под арестом.

"Есть электронные браслеты и другие формы [наказания], которые больше соответствуют тому, что ожидается от страны, вступающей в ЕС", — прокомментировала она телеканалу France 24 возможность помилования политика, отметив, что делает несколько вещей для "смягчения ситуации".