Президент Грузии предложила смягчить наказание Саакашвили ради вступления в ЕС
Президент Грузии Зурабишвили предложила смягчить форму наказания Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила "смягчить ситуацию" и изменить наказание экс-главе страны Михаилу Саакашвили, который в данный момент находится под арестом.
"Есть электронные браслеты и другие формы [наказания], которые больше соответствуют тому, что ожидается от страны, вступающей в ЕС", — прокомментировала она телеканалу France 24 возможность помилования политика, отметив, что делает несколько вещей для "смягчения ситуации".
Вместе с тем нынешний грузинский лидер признала, что его освобождение не отменяет ущерб, который был нанесён имиджу страны решениями Саакашвили и правительства.
Напомним, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили арестовали в 2021 году по возвращении в страну после восьмилетнего отсутствия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата, а также растрате бюджетных средств. Во время своего заключения политик уже не раз жаловался на плохое самочувствие и ухудшение здоровья. Результаты анализов даже показали наличие тяжёлых металлов и мышьяка в его организме. Также мать Саакашвили сообщала, что вес бывшего грузинского президента достиг критического для здоровья значения.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе