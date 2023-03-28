Вес Саакашвили достиг критического для здоровья значения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили достиг критического для здоровья веса. Как сообщила его мать Гиули Аласания, на данный момент политик весит 58 килограммов, причём с каждым днём худеет всё больше.

"Он отравлен, поэтому он не может принимать пищу и необходимый объём калорий. Динамика потери веса сохраняется", — заявила она журналистам.