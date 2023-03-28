Вес Саакашвили достиг критического для здоровья значения
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили достиг критического для здоровья веса. Как сообщила его мать Гиули Аласания, на данный момент политик весит 58 килограммов, причём с каждым днём худеет всё больше.
"Он отравлен, поэтому он не может принимать пищу и необходимый объём калорий. Динамика потери веса сохраняется", — заявила она журналистам.
Кстати, ранее член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия предупреждал, что в случае, если вес бывшего президента уменьшится до 55 килограммов, стоит начинать бить тревогу. По его словам, при такой ситуации "начнутся необратимые процессы и он будет прикован к постели".
Как уже писал Лайф, экс-глава Грузии Михаил Саакашвили находится под стражей в стране ещё с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. При этом в заключении политик не раз жаловался на плохое самочувствие, в его организме даже нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать Саакашвили рассказывала, что он отравился ртутью. Кстати, в своём отравлении он обвинил "российских агентов".
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