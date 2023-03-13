"Ужасная боль": Саакашвили заявил, что его внутренние органы скоро откажут

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что несколько его внутренних органов в скором времени откажут. Об этом он сообщил в беседе с газетой Le Figaro.

"Моё здоровье неуклонно ухудшается. Я приближаюсь к стадии, когда врачи ожидают, что несколько моих органов откажут. Я провожу всё время в постели, потому что не могу встать. Это причиняет мне ужасную боль", — отметил он.