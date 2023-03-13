"Ужасная боль": Саакашвили заявил, что его внутренние органы скоро откажут
Михаил Саакашвили заявил, что у него в скором времени откажут внутренние органы
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что несколько его внутренних органов в скором времени откажут. Об этом он сообщил в беседе с газетой Le Figaro.
"Моё здоровье неуклонно ухудшается. Я приближаюсь к стадии, когда врачи ожидают, что несколько моих органов откажут. Я провожу всё время в постели, потому что не могу встать. Это причиняет мне ужасную боль", — отметил он.
Саакашвили также подчеркнул, что помнит день, когда "был отравлен и почувствовал все симптомы". В этом он обвинил РФ и заявил, что до такого состояния его довели "агенты в Грузии".
Лайф напоминает, что Саакашвили с 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он приехал после восьми лет отсутствия. В стране его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Уже в заключении политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его теле нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.
ТАСС / Ираклий Геденидзе / POOL