Исхудавший в тюрьме Саакашвили заявил о "мучительной боли" из-за разрушающихся костей
Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности
Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Обложка © Telegram / Caspian Live || 24/7
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что похудел в тюрьме на 56 килограммов, при дальнейшем снижении веса врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Об этом он рассказал британскому телеканалу Sky News.
Журналистам отказали в посещении политика в больнице, однако им удалось передать вопросы и получить ответы через адвоката.
"Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 [килограммов], врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", — отметил Саакашвили.
По его словам, он всё время находится в постели, у него разрушаются кости — "и это причиняет мучительную боль". Как заявил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, состояние политика ухудшается с каждым днём. Он добавил, что Саакашвили сейчас выглядит "как заключённый в концентрационном лагере в нацистской Германии".
Лайф напоминает, что Михаил Саакашвили с 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он приехал после восьми лет отсутствия. В стране его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Уже в заключении политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его теле нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.