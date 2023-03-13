Исхудавший в тюрьме Саакашвили заявил о "мучительной боли" из-за разрушающихся костей

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что похудел в тюрьме на 56 килограммов, при дальнейшем снижении веса врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Об этом он рассказал британскому телеканалу Sky News.

Журналистам отказали в посещении политика в больнице, однако им удалось передать вопросы и получить ответы через адвоката.

"Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 [килограммов], врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", — отметил Саакашвили.