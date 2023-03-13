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12 марта, 23:40

Исхудавший в тюрьме Саакашвили заявил о "мучительной боли" из-за разрушающихся костей

Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности

<p>Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/caspianlive/5923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Caspian Live || 24/7</a></p>

Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Обложка © Telegram / Caspian Live || 24/7

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что похудел в тюрьме на 56 килограммов, при дальнейшем снижении веса врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Об этом он рассказал британскому телеканалу Sky News.

Журналистам отказали в посещении политика в больнице, однако им удалось передать вопросы и получить ответы через адвоката.

"Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 [килограммов], врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", — отметил Саакашвили.

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По его словам, он всё время находится в постели, у него разрушаются кости — "и это причиняет мучительную боль". Как заявил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, состояние политика ухудшается с каждым днём. Он добавил, что Саакашвили сейчас выглядит "как заключённый в концентрационном лагере в нацистской Германии".

Лайф напоминает, что Михаил Саакашвили с 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он приехал после восьми лет отсутствия. В стране его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Уже в заключении политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его теле нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.

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Иван Косицын
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