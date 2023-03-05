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5 марта, 07:34

"Не дайте меня убить!": Изменившийся до неузнаваемости Саакашвили пожаловался Шольцу на пытки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о повреждении мозга в тюрьме

<p>Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/caspianlive/5923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Caspian Live || 24/7</a></p>

Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Фото © Telegram / Caspian Live || 24/7

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года в тюрьме. В интервью изданию Bild он заявил, что похудел на 55 килограммов, получил повреждения головного мозга, часто теряет сознание и полностью прикован к постели.

"Большинство моих симптомов связано с отравлением тяжёлыми металлами. Ни одна клиника в Грузии не сможет мне помочь. Польское правительство готово принять меня для лечения, я также могу обеспечить себе лечение в "Шарите" в Берлине, именно там, где лечился [Алексей] Навальный", — говорит арестант.

Политик рассказал, что свой последний вечер в Европе он провёл в ресторане Франкфуртской оперы со своими друзьями из немецкого правительства и выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не позволят ему "умереть на глазах у всех в результате средневековых пыток". Саакашвили убеждён, что его возможное "убийство" станет "концом грузинской демократии и суверенитета". При этом, по его мнению, перспектива вступления в Евросоюз останется, хотя страна будет погружена "в хаос".

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Ранее грузинский суд отказал экс-президенту Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Защита политика заявила, что после обжалования в апелляционном суде дело будет направлено в Страсбург в Европейский суд по правам человека.

Андрей Бражников
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