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27 февраля, 17:56

Саакашвили похудел до 64 кг и продолжает стремительно терять вес

Врач Григолия назвал критическим состояние экс-президента Грузии Саакашвили

<p>Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/caspianlive/5923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Caspian Live || 24/7</a></p>

Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Фото © Telegram / Caspian Live || 24/7

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данный момент критическое, заявил член консилиума медиков Георгий Григолия. При продолжении потери веса начнутся необратимые процессы, предупредил он.

"Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идёт процесс разрушения мышечной и уже костной ткани. Это происходит, так как он не получает адекватного лечения", — заявил врач журналистам.

Григолия добавил, что, когда вес экс-президента дойдёт до 55 килограммов, "начнутся необратимые процессы и он будет прикован к постели". Сейчас Саакашвили весит 64 килограмма и продолжает стремительно терять массу.

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Ранее грузинский суд отказал экс-президенту Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Защита политика заявила, что после обжалования в апелляционном суде дело будет направлено в Страсбург в Европейский суд по правам человека.

Ирина Фальке
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  • Михаил Саакашвили
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