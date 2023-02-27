Саакашвили похудел до 64 кг и продолжает стремительно терять вес
Врач Григолия назвал критическим состояние экс-президента Грузии Саакашвили
Исхудавший в тюрьме Михаил Саакашвили. Фото © Telegram / Caspian Live || 24/7
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данный момент критическое, заявил член консилиума медиков Георгий Григолия. При продолжении потери веса начнутся необратимые процессы, предупредил он.
"Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идёт процесс разрушения мышечной и уже костной ткани. Это происходит, так как он не получает адекватного лечения", — заявил врач журналистам.
Григолия добавил, что, когда вес экс-президента дойдёт до 55 килограммов, "начнутся необратимые процессы и он будет прикован к постели". Сейчас Саакашвили весит 64 килограмма и продолжает стремительно терять массу.
Ранее грузинский суд отказал экс-президенту Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Защита политика заявила, что после обжалования в апелляционном суде дело будет направлено в Страсбург в Европейский суд по правам человека.