Саакашвили похудел до 64 кг и продолжает стремительно терять вес

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данный момент критическое, заявил член консилиума медиков Георгий Григолия. При продолжении потери веса начнутся необратимые процессы, предупредил он.

"Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идёт процесс разрушения мышечной и уже костной ткани. Это происходит, так как он не получает адекватного лечения", — заявил врач журналистам.

Григолия добавил, что, когда вес экс-президента дойдёт до 55 килограммов, "начнутся необратимые процессы и он будет прикован к постели". Сейчас Саакашвили весит 64 килограмма и продолжает стремительно терять массу.