Саакашвили обвинил в отравлении "российских агентов", но не привёл доказательств
Саакашвили обвинил в своём отравлении "российских агентов в спецслужбах Грузии"
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что к его отравлению якобы причастны некие "проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты". Об этом он сказал в беседе с Politico. При этом ни единого доказательства своих слов политик не привёл.
"Российские агенты "проникли в грузинские службы безопасности", — приводит издание слова Саакашвили из письменных ответов, переданных через американского юриста Массимо Ди Анджело.
Кроме того, экс-президент пожаловался на то, что в клинике, где он проходит лечение, основные решения принимают сотрудники службы безопасности, а не врачи. По словам Ди Анджело, маленькие порции яда могли быть смешаны с водой и едой Саакашвили. Сам политик обвиняет в причастности к ухудшению своего состояния бывшего премьера страны, основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, который якобы, действуя "по инструкциям Москвы", также "захватил Грузию" и контролирует все ветви власти в стране.
Напомним, Саакашвили с 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он приехал после восьми лет отсутствия. В стране его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Уже в заключении политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его организме нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать Саакашвили рассказывала, что он отравился ртутью.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе