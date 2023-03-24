Саакашвили обвинил в отравлении "российских агентов", но не привёл доказательств

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что к его отравлению якобы причастны некие "проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты". Об этом он сказал в беседе с Politico. При этом ни единого доказательства своих слов политик не привёл.

Кроме того, экс-президент пожаловался на то, что в клинике, где он проходит лечение, основные решения принимают сотрудники службы безопасности, а не врачи. По словам Ди Анджело, маленькие порции яда могли быть смешаны с водой и едой Саакашвили. Сам политик обвиняет в причастности к ухудшению своего состояния бывшего премьера страны, основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, который якобы, действуя "по инструкциям Москвы", также "захватил Грузию" и контролирует все ветви власти в стране.