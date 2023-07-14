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14 июля, 18:40

Польский врач пытался вывезти в ботинке анализы Саакашвили, заявили в Грузии

Министр Брегадзе: Польский врач пытался вывезти образец анализа Саакашвили

<p>Михаил Саакашвили. Обложка © ТАСС / AP</p>

Михаил Саакашвили. Обложка © ТАСС / AP

Польский врач, который находился в составе группы медиков, следивших за здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попытался вывезти из частной клиники "Вивамед" в Тбилиси образец анализа политика, спрятав его в обуви. Об этом на брифинге рассказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Польский врач попытался вывезти в ботинке образец анализа Михаила Саакашвили. Видео © Министерство юстиции Грузии

"Со стороны одного из польских врачей был непонятный инцидент. В частности, образец [анализа], взятый у осуждённого Михаила Саакашвили, польский врач завернул в бумагу и пытался его тайно вынести, спрятав его в обувь", сообщил Брегадзе.

В доказательство этого заявления Минюст показал кадры с записью инцидента. Брегадзе публично обратился к МИДу Грузии с просьбой узнать официальную позицию по этому вопросу.

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Напомним, что арестованный в Грузии Саакашвили голодает в знак протеста. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Его вес уже достиг критической отметки. 3 июля арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. После этого президент Украины Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили. Однако в Тбилиси отказались от консультаций с главой дипмиссии.

Юрий Лысенко
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