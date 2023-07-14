Польский врач пытался вывезти в ботинке анализы Саакашвили, заявили в Грузии

Польский врач, который находился в составе группы медиков, следивших за здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попытался вывезти из частной клиники "Вивамед" в Тбилиси образец анализа политика, спрятав его в обуви. Об этом на брифинге рассказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Польский врач попытался вывезти в ботинке образец анализа Михаила Саакашвили. Видео © Министерство юстиции Грузии

"Со стороны одного из польских врачей был непонятный инцидент. В частности, образец [анализа], взятый у осуждённого Михаила Саакашвили, польский врач завернул в бумагу и пытался его тайно вынести, спрятав его в обувь", — сообщил Брегадзе.